1477 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая, из них: в городе Нур-Султане – 493, в городе Алматы – 573, в городе Шымкенте – 66, в Акмолинской области – 30, в Актюбинской области – 6, в Алматинской области – 91, в Атырауской области – 30, в ВКО – 8, в Жамбылской области – 59, в ЗКО – 19, в Карагандинской области – 33, в Костанайской области – 6, в Кызылординской области – 22, в Мангистауской области – 6, в Павлодарской области – 10, в СКО – 5, в Туркестанской области – 20.