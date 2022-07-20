Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане

На 20 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 540 374 человека, вторым компонентом - 9 322 766 человек, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Первым компонентом Pfizer привились 1 230 166 человек, вторым компонентом – 1 171 601 человек. Из них первой дозой - 868 853 подростка, 41 269 беременных женщин, 145 064 кормящие женщины.

Второй дозой - 847 255 подростков, 38 833 беременные женщины, 139 693 кормящих женщин.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 726 человека выздоровели.