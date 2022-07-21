Спрос на казахстанские товары может ослабнуть - прогноз

БАКУ /Trend/ - Спрос на казахстанские товары на мировых рынках может ослабнуть.

Как передает Trend, об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) "Раскорреляция динамики национальных валют - новый феномен в ЕАЭС+".

Как отмечается в документе, экономическая активность в Казахстане растет.

"ВВП Казахстана вырос на 4,6 процента в январе – мае 2022 года (4,4 процента - в январе – апреле). Улучшению показателя способствовало расширение активности в секторе услуг - в первую очередь, в торговле, где темпы роста ускорились до 10,8 процента. Строительный сектор сохранил высокие темпы роста (на 8,9 процента)", - говорится в обзоре.

В документе подчеркивается, что значительный рост экспорта также внес вклад в ускорение экономической активности в Казахстане в январе – мае 2022 года.

"По оценкам аналитиков ЕАБР, во второй половине 2022 года возможно ослабление спроса на казахстанские товары как со стороны мировых рынков – на фоне замедления роста глобальной экономики, так и со стороны внутреннего потребления – на фоне высокой инфляции. Сохранению положительного роста в оставшейся части 2022 года будет способствовать налогово-бюджетная политика и более высокие, чем годом ранее, цены на основные экспортные товары Казахстана", - говорится в обзоре.