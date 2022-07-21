Странам Центральной Азии удалось восстановить допандемийный уровень взаимодействия - Токаев

БАКУ /Trend/ - Странам Центральной Азии удалось восстановить допандемийный уровень взаимодействия.

Об этом сказал в четверг Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает Trend.

По его словам, поступательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество стран Центральной Азии.

«Совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот. По нашим данным, в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27 процентов, превысив восемь миллиардов долларов», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на страны огромную ответственность перед будущими поколениями.

«Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене», - отметил Токаев.