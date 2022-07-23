Казахстан нацелен на сотрудничество с геологическими службами стран ЕС

БАКУ /Trend/ - Казахстан призывает геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации.

Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз", передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Он отметил, что по итогам первого квартала 2022 года валовый приток иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 54 процента и составил 6,8 миллиарда долларов. При этом уровень привлечения капитала в горнодобывающую промышленность вырос на 35,7 процента, составив 3,5 миллиарда долларов.

"Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развитии геологической науки и создании отраслевой инфраструктуры", - сказал Смаилов.

Премьер отметил, что в рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информационных систем в сфере недропользования. Данная платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме "единого окна".

Также глава правительства подчеркнул, что Казахстан, помимо традиционных видов геологоразведочных работ, интересуют передовые методы геофизических исследований.

"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза", - сказал Смаилов.