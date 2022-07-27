Свыше 2,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них: в городе Нур-Султане - 864, в городе Алматы - 505, в городе Шымкенте - 84, в Акмолинской области - 89, в Актюбинской области - 33, в Алматинской области - 73, в Жетысуской области - 74, в Атырауской области - 68, в ВКО - 20, в Абайской области - 43, в Жамбылской области - 81, в ЗКО - 52, в Карагандинской области - 379, в Улытауской области - 41, в Костанайской области - 49, в Кызылординской области - 102, в Мангистауской области - 34, в Павлодарской области - 49, в СКО – 24, в Туркестанской области - 20. ⠀

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 338 тыс. 090 случаев заболевания коронавирусом.