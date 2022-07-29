Казахстан продолжает устранять барьеры для своих товаров на рынках стран ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Казахстан продолжает работу по устранению барьеров для своих товаров на рынках стран ЕАЭС.

Как передает в пятницу Trend cо ссылкой на правительство Казахстана, об этом заявила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова на заседании коллегии министерства.

По ее словам, за пять месяцев текущего года наблюдалась положительная динамика внешней торговли Казахстана. В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 51,3 миллиарда долларов.

Казахстанский экспорт вырос на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,2 миллиарда долларов. Торговля со странами ЕАЭС также продолжает демонстрировать позитивную динамику.

«Товарооборот Казахстана с партнерами по ЕАЭС за пять месяцев 2022 года составил 10 миллиардов долларов, что почти на пять процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года. Продолжается работа по устранению барьеров для казахстанских товаров на рынках стран ЕАЭС», - сказала Кушукова.