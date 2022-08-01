Казахская юрта на Приморском бульваре Баку

В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном (27 августа 2022 года) на Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта (возле Dəniz Vağzalı, напротив ресторана Reyhan).

В период с 6 по 31 августа 2022 года в юрте будет открыт информационно-туристический центр «Welcome to KZ» и планируется провести две выставки:

– постоянная: стенды о ярких достопримечательностях Казахстана – горнолыжный курорт «Шымбулак» (г.Алматы), космодром «Байконур», Центр соколиной охоты «Кыран» (с живым соколом и миром виртуальной реальности охоты с соколом), торгово-развлекательный центр «Esentai Mall» (г.Алматы), туристические направления авиакомпании «Эйр Астана.

– еженедельно сменяемые: города Алматы и Шымкент, Алматинская, Туркестанская и Мангыстауская области будут представлять свой туристический потенциал, проводить культурные, концертные и развлекательные программы.

У посетителей появится возможность познакомиться с казахскими традициями, посмотреть видеоролики, послушать мелодии и продегустировать национальные блюда страны Великой Степи, окунуться в мир древних кочевников и получить сувениры на память.

Мероприятия проводятся при поддержке Посольства Казахстана, туристической компании «Discover Almaty», авиакомпании «Эйр Астана» и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.