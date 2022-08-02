В Казахстане предложено ввести запрет на импорт зерна автотранспортом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане предложено ввести запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автомобильным транспортом.

С таким предложением выступил председатель АО "Зерновой союз Казахстана" Нурлан Оспанов, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По его словам, это необходимо для защиты казахстанского зернового рынка и местных производителей.

"Серый" рынок будет давить, нужно срочно принять меры, поддержать предельные внутренние цены на уровне не ниже 125 тысяч тенге за тонну пшеницы 3-го класса и 120 тысяч тенге за тонну пшеницы 4-го класса. Здесь должна четко сработать Продкорпорация. И правительству, и рынку придется поработать слаженно. Необходимо составить баланс спроса и предложения зерна, продуктов его переработки и до 1 сентября объявить экспортный потенциал по каждому виду "чувствительной" продукции. Тогда рынок будет понимать, сколько и чего можно вывезти в будущем году. Такой сигнал бизнес ждет от министерства сельского хозяйства", - сказал Оспанов.

Он также считает, что необходимо отказаться от ограничения экспорта, сохраняя таким образом устойчивый платежеспособный спрос на рынке зерна, отслеживать и принимать оперативные меры реагирования в отношении лиц, допускающих демпинг экспортных цен, которые оказывают прямое влияние на внутренние цены.

"Даже квотирование вводить нельзя, и надо отказаться от мер регулирования в этом году. Наша цель, чтобы цены на внутреннем рынке сохранялись, чтобы аграрии смогли получить доход. На рынке нужно создать постоянный и платежеспособный спрос", - добавил Оспанов.