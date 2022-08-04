Свыше 2,7 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них: в городе Нур-Султане – 847, в городе Алматы – 435, в городе Шымкенте – 41, в Акмолинской области – 123, в Актюбинской области – 70, в Алматинской области – 57, в Жетысуской области - 122, в Атырауской области – 63, в ВКО – 36, в Абайской области - 43, в Жамбылской области – 59, в ЗКО – 134, в Карагандинской области – 361, в Улытауской области - 62, в Костанайской области – 87, в Кызылординской области – 42, в Мангистауской области – 41, в Павлодарской области – 99, в СКО – 53, в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.