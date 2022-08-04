Горнодобывающую промышленность будут развивать в области Казахстана

В Денисовском районе Костанайской области намерены развивать горнодобывающую промышленность. Один из запланированных проектов - переработка молибден-вольфрамовых руд, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Разведаны месторождения полезных ископаемых. Поэтому резервы роста мы видим в перспективе их разработки и добычи. В 2022 году ТОО «Inert KST» завершает установку дробильного комплекса по производству щебня в селе Гришенка с созданием 20 рабочих мест. Общая стоимость - более 150 млн тенге. До 2025 года планируется реализация проектов по строительству обогатительной фабрики по переработке молибден-вольфрамовых руд мощностью 200 тыс. тонн руды в год», - сообщил на брифинге аким Денисовского района Бахыт Нургалиев.

Строить обогатительную фабрику будут близ месторождения Дрожиловское, что в Приреченском сельском округе. Местные власти намерены создать благодаря реализации проекта свыше 400 рабочих мест.

Также в перспективе планируется построить производственные комплексы по первичной переработке руды месторождений Глебовское и Сабитовское в Денисовском районе. Проект включен в Карту поддержки предпринимательства области и будет реализован до 2025 года.