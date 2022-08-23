Оглашена средняя урожайность сельхозкультур в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Средняя урожайность сельхозкультур в Казахстане составляет 14,6 ц/га, передает Trend со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что в рамках работы по обеспечению сельхозживотных кормами посевные площади кормовых культур были увеличены на 448,1 тыс. га, выделены средства на субсидирование приобретения кормов, увеличен уставной капитал Продкорпорации для закупа фуражного зерна, до 1 октября продлено действие квот на вывоз пшеницы с территории РК.

Кроме того, разработана и утверждена Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы, которая содержит системные меры по каждому региону.

Министр также доложил, что массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. На сегодняшний день всего убрано 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур (13,9%), при средней урожайности 14,6 ц/га намолочено 3,3 млн тонн зерна. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га, что на 387,1 тыс. га больше по сравнению с 2021 годом.

Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и сохранения торговых позиций на традиционных рынках.

По данным министра энергетики Болата Акчулакова, в этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тыс. тонн дизельного топлива. В июле отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе оплачено за 148,2 тыс. тонн, отгружено – 87,4 тыс. тонн.

Поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Цены для них ниже розничных на 15-25% в зависимости от региона.