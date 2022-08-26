Объем товарооборота между Кыргызстаном и Казахстаном за 6 месяцев составил 568 млн долларов

На полях Евразийского межправительственного совета состоялась встреча председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым, сообщает отдел информационной политики администрации президента КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По их данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках интеграционного объединения.

Акылбек Жапаров отметил, что официальный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, а также достигнутые договорённости в ходе 10-го заседания кыргызско-казахстанского межправительственного совета стали наглядным свидетельством положительной динамики в укреплении братских отношений между двумя странами.

«Объем товарооборота между нашими странами за шесть месяцев 2022 года составил 568 млн долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 24%. Это радует нас. При этом нам есть к чему стремиться. Регулярные и своевременные встречи станут отличным подспорьем для обсуждения и поиска решений по ряду вопросов, существующих сегодня, в том числе в торговой и транзитной сферах», - отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с недавней трагической гибелью граждан Кыргызской Республики в ДТП в Ульяновской области Российской Федерации.

«Наша основная цель – полная реализация поставленных главами государств задач и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов», – отметил Алихан Смаилов.

Отмечается, что в ходе встречи также были обсуждены реализация проекта по строительству Индустриального торгово-логистического комплекса в районе КПП «Ак-Тилек» и «Карасу», повышение цен на дизельное топливо в Республике Казахстан, сотрудничество в области сельского хозяйства, а также беспрепятственное пересечение кыргызскими грузовыми автотранспортными средствами кыргызско-казахстанской государственной границы.