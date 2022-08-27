617 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев, из них: в городе Нур-Султане – 109, в городе Алматы – 48,

в городе Шымкенте – 3, в Акмолинской области – 81, в Актюбинской области – 23, в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области - 7, в Атырауской области – 13, в ВКО – 15, в Абайской области - 4, в Жамбылской области – 6, в ЗКО – 57, в Карагандинской области – 86, в Улытауской области - 8, в Костанайской области – 62, в Кызылординской области – 2, в Мангистауской области – 21, в Павлодарской области – 29, в СКО – 32,

в Туркестанской области – 5.