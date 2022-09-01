В Казахстане предложено провести внеочередные выборы президента

БАКУ /Trend/ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные выборы Президента РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Предлагаю этой осенью провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Глава государства подчеркнул, что для него интересы государства превыше всего.

«Поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента», - добавил Касым-Жомарт Токаев.