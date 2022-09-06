Свыше 150 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них: в городе Нур-Султане – 46, в городе Алматы – 13, в городе Шымкенте – 1, в Абайской области – 1, в Акмолинской области – 15, в Актюбинской области – 1, в Алматинской области – 5, в Атырауской области – 10, в ВКО – 4, в Жамбылской области – 3, в ЗКО – 9, в Карагандинской области – 25, в Костанайской области – 10, в Мангистауской области – 5, в Павлодарской области – 4, в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 263 случая.