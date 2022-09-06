В Казахстане утвержен план по реализации послания президента Токаева

БАКУ /Trend/ - Проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» одобрен на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает Trend со ссылкой на правительство.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проект ОНП предусматривает реализацию 109 мероприятий по следующим направлениям: новая экономическая политика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, закон и порядок.

Так, планируется запустить нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» и выработать меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры в целом. В рамках нового нацпроекта «Комфортная школа» до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест.

Кроме того, будут приняты законодательные поправки по введению моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года с фиксацией 61 года как установленного возраста и увеличению с 1 января 2023 года продолжительности периода выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет.

С 1 января 2024 года ожидается запуск проекта «Нацфонд – детям», в рамках которого на специальные накопительные счета детей планируется направлять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда. Данные средства можно будет использовать по достижению 18 лет на приобретение жилья и получение образования.

Кроме того, планируется обновить закон «О государственных закупках» для повышения качества закупаемых товаров, работ и услуг, переформатировать деятельность фонда «Самрук-Казына», а также принять меры для повышения эффективности деятельности СЭЗ, агропромышленного комплекса и водной отрасли.

Вместе с тем будут разработаны новые Налоговый, Бюджетный и Градостроительный кодексы.

Премьер-Министр отметил, что представленный проект Общенационального плана охватывает все поставленные Президентом задачи и направлен на решение актуальных проблем населения и бизнеса.

Он затронет такие сферы, как регулирование цен, налоговое и таможенное администрирование, упрощение бюджетных процессов, поддержка предпринимательства, строительство автомобильных дорог, обеспечение верховенства права и качество отправления правосудия, усиление общественной безопасности.

«Важной частью плана является обеспечение комплексных и системных мер по социальному развитию, здравоохранению и образованию. В целом его реализация позволит обеспечить качественное развитие экономики и повышение благосостояния населения», — подчеркнул Смаилов.

По итогам обсуждения Правительством одобрен представленный проект документа.

В завершение Премьер-Министр поручил всем госорганам и акиматам незамедлительно приступить к исполнению Общенационального плана.