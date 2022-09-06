БАКУ /Trend/ - В Казахстане откажутся от госрегулирования цен и тарифов.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания правительства сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По словам министра, это предусмотрено в рамках проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Проект Плана состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

Так, в «Новой экономической политике» предусмотрена реализация 22 мероприятий.

«В целях повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий будут выработаны предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков», — сказал он.

Для перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий.

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, а для дальнейшего сокращения бюрократии в бюджетном планировании и совершенствования межбюджетных отношений будет разработан новый Бюджетный кодекс. Также будет принят закон «О государственных закупках», предусматривающий, в том числе, приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг.

По направлению «Развитие реального сектора» запланировано 15 мероприятий.