В законодательство Казахстана вносятся изменения для привлечения инвестиций в разработку недр

БАКУ /Trend/ - В Казахстане внесут изменения в законодательство для привлечения инвестиций в разработку недр.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания правительства сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По словам министра, это предусмотрено в рамках проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Проект Плана состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

Так, по направлению «Развитие реального сектора» запланировано 15 мероприятий.

Для привлечения инвестиций в разработку недр будут внесены соответствующие изменения в законодательство по упрощению процедур.

В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ планируется внедрить ряд мер, в том числе дифференцированный подход к предоставлению инвестиционных льгот в СЭЗ.

«В целях реформирования архитектурно-строительной деятельности, также актуализации устаревших строительных стандартов и норм будет принят концептуально новый документ – Градостроительный кодекс», — сообщил министр нацэкономики.

Также планируется переформатировать деятельность Фонда «Самрук-Казына» в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах.

Будут подготовлены новые долгосрочные подходы к субсидированию агропромышленного комплекса.

Для решения накопившихся проблем в водной сфере планируется активизировать работу Водного совета при правительстве с привлечением экспертов, а также будет разработан трехлетний комплексный план развития водной отрасли.