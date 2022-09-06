БАКУ /Trend/ - В Казахстане будет создан институт стратегического HR.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания правительства сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По словам министра, это предусмотрено в рамках проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Проект Плана состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

По направлению «Перезагрузка государственного управления» предусмотрена реализация 9 мероприятий. В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих в целях обеспечения максимальной ее открытости для профессионалов из частного сектора.

Как сообщил Куантыров, Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR.

По направлению «Закон и порядок» планируется реализация 23 мероприятий.

В целях обеспечения верховенства права и качества отправления правосудия предусматривается внесение изменений в законодательство, в том числе обеспечивающих равный статус всех судей, снизив их зависимость от председателей судов.

Будет разработан стратегический программный документ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Для лиц, совершивших тяжкие преступления, будет ужесточена уголовная ответственность и исключено условно-досрочное освобождение.

По направлению «Выборные процессы» предусмотрена реализация 3 мероприятий. Для установления ограничения мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания будут внесены соответствующие поправки в Конституцию. Планируется проведение выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.