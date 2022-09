Digital Bridge-2022 объединит на своей площадке технопарки тюркских государств и стран Центральной Азии (ФОТО)

28-29 сентября в столице пройдет ежегодный Международный технологический форум Digital Bridge. В этом году тема Форума – «Central Eurasia as a new tech platform» - «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

Исходя из темы, в программу Форума войдут такие масштабные мероприятия как аллея IT-стартапов и выставка технопарков государств-членов Организации Тюркских Государств и стран Центральной Азии. Это направление определено в рамках решения, принятого в ходе VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Турции, где Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил предложение об организации форума молодых IT-специалистов тюркских стран.

Кроме того, будут организованы выставка IT школ, ярмарка IT вакансий, конкурс Astana Hub Battle, VR, GameDev площадки. Также в рамках Форума будет создана первая в стране официальная офлайн-площадка TikTok для стартапов. Ожидается участие венчурных инвесторов со всего региона. На многочисленных панельных сессиях ведущие международные эксперты обсудят актуальные вопросы мира IT.

«Нынешний форум Digital Bridge будет отличаться своими масштабами и может стать самым крупным IT событием в Казахстане. Мы ожидаем участия лидеров ведущих мировых IT-компаний, передовых стартапов стран ОТГ и Центральной Азии. Уверен, Форум придаст новый импульс развитию IT-технологий в регионе, откроет новые горизонты и возможности для стартапов стран-участников этого события. Мы совместно с лидерами в области IT поднимем самые актуальные вопросы технологической сферы и вместе обсудим инновационные решения. Можно с уверенностью утверждать, что Digital Bridge уже стал цифровым мостом, объединяющим всех, кто вовлечен в продвижение цифровых идей», - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Международный форум Digital Bridge - одно из крупнейших мероприятий в Казахстане в сфере IT, который проводится ежегодно с участием Главы государства. Традиционно в Форуме принимают участие лидеры международного IT-сообщества, казахстанские и зарубежные эксперты в сфере технологий, профессионалы в области цифровых разработок, IT-компании и стартапы, венчурные инвесторы, технологические предприниматели, представители государственных органов и СМИ.

Напомним, Форум является реализацией Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инновации», а также направлен на достижение показателей, обозначенных Главой государства по подготовке не менее 100 тыс. квалифицированных IT-кадров к 2025 году, привлечению инвестиций в IT-отрасль до 500 млрд. тенге, увеличению экспорта ИКТ услуг до 500 млн. долларов США.

Организаторы - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Нур-Султан и международного технопарка IT-стартапов Astana hub.