В Казахстане начался прием заявлений на проведение аукциона по предоставлению права недропользования

БАКУ /Trend/ - В Казахстане начался прием заявлений на проведение очередного аукциона по предоставлению права недропользования по углеводородам, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Так, 19 августа 2022 года утверждена Программа управления государственным фондом недр (ПУГФН), в которую включены 84 участка недр по углеводородам.

В настоящее время заинтересованные лица могут подавать заявления на проведение аукциона на сайте оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам АО «Информационно-учетный центр» (gosreestr.kz).

С 1 декабря 2021 года потенциальные иностранные инвесторы, желающие принять участие в онлайн-аукционах на право разведки и добычи углеводородов, могут получить как ИИН, так и ЭЦП по принципу «одного заявления» в качестве физических лиц в 10 загранучреждениях РК (в Абу-Даби, Бишкеке, Вашингтоне, Москве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Сеуле, Стамбуле, Праге, Франкфурт-на-Майне). Адреса и телефоны загранучреждений доступны на сайте МИД РК в разделе «Контакты загранучреждений Казахстана».

Для получения услуги по принципу «одного заявления» в одном из указанных загранучреждений РК необходимо предоставить (консулу):

- паспорт (оригинал, для идентификации личности);

- электронную копию паспорта (в формате pdf);

- электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, при необходимости и на латиницу (в формате pdf);

- USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей).

Срок оказания услуги – 2 рабочих дня, бесплатно.

Таким образом, данный пресс-релиз публикуется в целях информирования всех желающих принять участие в проводимом Министерством аукционе на предоставление права недропользования.

По всем интересующим вопросам можете обратиться по тел.: +7 (7172) 78-68-95, 78-69-48.