Доля электронной торговли по итогам прошлого года составила 9,6% в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Доля электронной торговли по итогам прошлого года по данным АО «Казпочта» составила 9,6% от общего объема розничной торговли в Казахстане.

Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова в ходе первого международного форума электронной коммерции.

Жанасова отметила, что пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в сферу торговли, что послужило взрывному развитию электронной коммерции в Казахстане.

Так, по итогам 2021 года объем рынка B2C электронной торговли составил 1,3 трлн. тенге. Доля электронной торговли по итогам прошлого года по данным АО «Казпочта» составила 9,6% от общего объема розничной торговли (13,5 трлн.тенге).

Объем рынка B2C электронной торговли за 7 месяцев текущего года составил – 654 млрд.тенге, при объеме розничной торговли – 7,5 трлн.тенге. Доля электронной торговли за текущий период составила 8,7%.

По ее словам, в целях повышения цифровой грамотности субъектов МСБ запущена платформа «Школа электронной коммерции», которая поможет отечественным предпринимателям создавать и развивать свой бизнес в онлайн режиме. На данный момент обучение проходят более 1500 субъектов МСБ.