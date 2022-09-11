Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана обновило статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По данным МВК, на 11 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 621 человек (+492 за сутки), вторым компонентом – 9 378 343 человека (+771 за сутки).

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 348 казахстанца.