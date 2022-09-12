93 человека заболели коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них по регионам: в городе Нур-Султане - 16, в городе Алматы - 20, в городе Шымкенте - 0, в Абайской области - 1, в Акмолинской области - 9, в Актюбинской области – 0, в Алматинской области – 0, в Атырауской области - 4, в ВКО - 1,в Жамбылской области - 0, в Жетысуской области - 0, в ЗКО - 1, в Карагандинской области - 17, в Костанайской области - 14, в Кызылординской области - 0, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 2, в СКО - 4, в Туркестанской области - 0, в Улытауской области - 0.

Всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев.