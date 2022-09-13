Производство дизтоплива в Казахстане возросло

БАКУ /Trend/ - По итогам восьми месяцев текущего года производство дизельного топлива в Казахстане составило 3,53 миллиона тонн, что больше на 259 тысяч тонн, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, говоря о ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает Trend во вторник со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, в целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов был увеличен объем переработки нефти и производство ГСМ. Прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год составляет 13,72 миллиона тонн, что более чем на 1,04 миллиона тонн больше, чем в 2021 году.