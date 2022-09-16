БАКУ /Trend/ - Срок президентских полномочий в Казахстане продлен до семи лет, передает Trend.

Соответствующие дополнения в Конституцию были приняты депутатами парламента РК.

Сообщается, что проект закона содержит положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания.

Это значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования, функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

Как и предлагали депутаты, ограничение мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания будет применяться к лицам, избранным на пост Президента на семилетний срок, после вступления в силу настоящего проекта закона.

Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся срока полномочий Президента и ограничения по его переизбранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий Президента. Таким образом, норма об ограничении мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.