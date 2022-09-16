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Парламент Казахстана утвердил переименование столицы (Дополнено)

Казахстан Материалы 16 сентября 2022 09:23 (UTC +04:00)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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Добавлены подробности, первая версия опубликована в 09:07

БАКУ /Trend/ - Парламент Казахстана утвердил переименование столицы обратно в Астану, передает в четверг Trend.

Соответствующие дополнения в Конституцию были приняты депутатами парламента РК.

Сообщается, что вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в проект закона.

Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан».

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