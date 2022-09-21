Названа дата проведения президентских выборов в Казахстане (Обновлено)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:12

БАКУ /Trend/ - Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября, передает в среду Trend.

Об этом в обращении к народу сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в данной связи было подписано соответствующее распоряжение.

"Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан", - сказал Президент.

Отметим, что согласно последним поправкам в Конституцию Казахстана, срок президентских полномочий был увеличен до семи лет.

В предстоящих выборах также ожидается участие самого Токаева.