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Россия заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана

Казахстан Материалы 29 сентября 2022 12:38 (UTC +04:00)
Россия заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.

Об этом заявил председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Вагит Алекперов отметил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.

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