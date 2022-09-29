БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.

Об этом заявил председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Вагит Алекперов отметил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.