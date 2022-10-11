Названы темпы роста экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Темпы роста экономики Казахстана составили 2,8% по итогам девяти месяцев 2022 года.

Об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров во время заседания правительства, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство.

По его словам, рост в реальном секторе составил 3,1%, а в сфере услуг – 1,9%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.

«Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 7%. Приток инвестиций в образование вырос на 45,7%, в торговлю – на 23,3%, в строительство – на 23%, по операциям с недвижимостью – на 17,5%, в горнодобывающую промышленность – на 10,7%, в транспорт и складирование – на 9,2%, в сельском хозяйстве – на 7,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Шымкент», — проинформировал Куантыров.

В январе-августе внешнеторговый товарооборот вырос на 36,3% и составил $86,3 млрд. В том числе показатель по экспорту вырос на 50,6% и составил $56 млрд. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 36,5% до $16,6 млрд. Импорт товаров составил $30 млрд. В целом положительный торговый баланс составил $26,4 млрд.