Объем производства вырос в Казахстане - министр

БАКУ /Trend/ - Объем производства в Казахстане вырос на 4,6% по итогам девяти месяцев 2022 года.

Об этом заявил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров во время заседания правительства, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство.

Он отметил, что положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, а также в городе Алматы.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,6%, в том числе в автомобилестроении – на 17,8% и производстве электрического оборудования – на 11,5%, а также в производстве продуктов питания – на 3,7%, напитков – на 7%, пластмассовых изделий – на 4,9%, готовых металлических изделий – на 2,5%, продукции химической промышленности – на 10,7%, одежды – на 7,3%.

По словам министра нацэкономики, в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,4%, угля – на 2,1%, добыче газа и металлических руд – на 0,6%. Снижение на 8,9% зафиксировано в добыче прочих полезных ископаемых.