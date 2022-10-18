МХК «ЕвроХим» может быть лишен контракта на недропользование в рамках проекта в Казахстане - министр

БАКУ /Trend/ - МХК «ЕвроХим» может быть лишен контракта на недропользование в случае невыполнения обязанностей по строительству завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области.

Об этом в ходе визита в область заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев , передает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Инвестпроект международной химической компании «ЕвроХим» «Строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау» реализуется в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.

На первом этапе проекта «ЕвроХим» инвестировала $126 млн в реализацию горнорудного комплекса, наладку добычи фосфоритов без обогащения и строительство 1-ой очереди химкомплекса по переработке руды. В данный момент на предприятии работает почти 550 работников. В 2021 году компания добыла и реализовала 613 тыс. тонн руды.

На втором этапе проекта планируется создать производство готовой продукции мощность до 1 млн тонн в год. На сегодняшний день дополнительно инвестировано $138,7 млн в проектно-изыскательные работы, а также строительство объектов энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений и склада сырья для производства дикальций фосфата.

Руководитель предприятия Игорь Георгиади пообещал, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием питательных веществ.

В ходе обсуждения планов развития предприятия Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что Президентом Токаевым поставлена задача по 100%-ному обеспечению аграриев удобрениями казахстанского производства.

«Из-за нестабильной геополитической обстановки в мире наблюдается дефицит минеральных удобрений. Для устойчивого ведения сельского хозяйства и снижения влияния внешних факторов на продовольственную безопасность страны Глава государства поручил уделить особое внимание развитию агрохимического сектора», - сказал министр.

Он напомнил, что МХК «ЕвроХим» взяла на себя обязательство построить завод и обеспечить не только добычу руды, но и производство готовой продукции.

«Это приоритетный вопрос. Через 6 месяцев исполнение обязательств по проекту будет проверено. Если продвижений не обнаружится, будет инициирован вопрос о расторжении контракта на недропользование», - заявил руководитель МИИР.