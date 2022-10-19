БАКУ /Trend/ - Казахстан будет экспортировать зерновые культуры в Грецию, и импортировать из этой страны оливковое масло, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Соответствующее письмо подписали министры сельского хозяйства двух стран – Ербол Карашукеев и Георгис Георгантас на площадке казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям - KGIR - 2022.

Карашукеев отметил, что стабильные урожаи и высокие качественные характеристики отечественной пшеницы способствовали позиционированию Казахстана в качестве одного из ведущих мировых экспортеров зерна и муки.

«Мы также готовы проработать поставки продукции мукомольной и крупяной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции. Надеюсь, что подписание данного документа даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими странами в сфере АПК», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр сельского хозяйства РК также предложил греческим инвесторам реализовывать на территории Казахстана проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, фруктов и так далее.

Кроме того, казахстанская сторона заинтересована в активизации взаимодействия между специалистами и учеными министерств и ведомств в области подготовки кадров и научного обеспечения АПК, в том числе по проведению совместных научных исследований.