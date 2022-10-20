В Казахстане ратифицировали договор с Туркменией о границе на Каспийском море

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг принял закон о ратификации договора с Туркменией о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, передает Trend со ссылкой на КАЗИНФОРМ.

Договор между Казахстаном и Туркменией подписан в Ашхабаде в октябре 2021 года. Его целью является определение линии государственной границы между Казахстаном и Туркменией на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон. "Настоящим договором стороны определили прохождение линии государственной границы между двумя странами на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды, и линии разграничения смежных участков рыболовных зон. Линии разграничения построены по принципу срединной линии - общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Отмечено, что ратификация договора позволит обеспечить благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов, а также расширит добрососедские отношения между сторонами, закрепляя политическое, экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря. Договор завершит процесс делимитации государственной границы Казахстана на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.

После ратификации Сенатом договор между Казахстаном и Туркменией поступит на рассмотрение президента республики.