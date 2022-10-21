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Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла несмотря на внешние вызовы - премьер

Казахстан Материалы 21 октября 2022 17:21 (UTC +04:00)
Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла несмотря на внешние вызовы - премьер

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев т.г. превысила $17 млрд, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Смаилов отметил, что активная работа в рамках ЕАЭС позволяет последовательно и системно решать задачи по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, развитию транспортной логистики и другие насущные вопросы населения и бизнеса.

По его словам, несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев т.г. превысила $17 млрд, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с момента создания объединения Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны Союза на 64%, при этом номенклатура со временем расширяется в пользу готовых товаров.

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