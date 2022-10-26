Казахстан привлекает займ МБРР на покрытие дефицита бюджета

БАКУ /Trend/ - Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона РК «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 2 июля текущего года 24 августа подписано Соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро. Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета. Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства. Заем предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения – 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет Еврибор + переменный спред. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых», – сказал вице-премьер - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект.

По его словам, обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении о займе.

Отвечая на вопросы депутатов, министр пояснил, что в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, это составляет сумму около 3 трлн тенге. С учетом необходимости обслуживания и погашения прежних долгов, необходимо привлечь с рынка около 4 трлн тенге. При этом, около 75% процентов необходимых средств уже привлечено с внутреннего рынка. Но внутренний рынок Казахстана, по выражению Е.Жамаубаева, «неглубокий», кроме того, эти займы краткосрочные – на 2-3 года. То есть, уже через 2-3 года Правительству придется погашать большой объем долга. Поэтому необходимо диверсифицировать задолженность. Займ МБРР является достаточно долгосрочным, поэтому даже при определенных валютных рисках достаточно привлекателен.

Е.Жамаубаев также отметил, что в настоящее время на международных рынках ставки растут и составляют по аналогичным по срокам займам 4-5% годовых. В то же время ставка по данному займу МБРР не превышает 2,5%.