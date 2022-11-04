На казахстанском НПЗ будет проведен ремонт

БАКУ /Trend/ - На казахстанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Caspi Bitum будет проведен ремонт.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзума Мирзагалиева в Мангистаускую и Атыраускую области, передает Trend со ссылкой на компанию.

Так, в завершении рабочей поездки М.Мирзагалиев прибыл на нефтеперерабатывающий завод Caspi Bitum в Актау. Генеральный директор ТОО «СП «Caspi Bitum» Талгат Муканов ознакомил главу КМГ с производственными показателями и статусом подготовки к планово-предупредительному ремонту завода, запланированного на декабрь текущего года.

Отмечалось, что за 10 месяцев 2022 года Caspi Bitum идет с опережением производственного плана, ожидается его выполнение по итогам года.