Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств.

Об этом в ходе Саммита Организации тюркских государств сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend.

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - заявил он.