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Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев (ДОПОЛНЕНО)

Казахстан Материалы 11 ноября 2022 10:17 (UTC +04:00)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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Добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:13

БАКУ /Trend/ - Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств.

Об этом в ходе Саммита Организации тюркских государств сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend.

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - заявил он.

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