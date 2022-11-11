Предложено создание Совета тюркских "зеленых" финансов

БАКУ /Trend/ - Предлагаю создать Совет тюркских "зеленых" финансов.

Об этом в ходе Саммита Организации тюркских государств сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в пятницу Trend.

По его словам, развитие «зеленой экономики» - это важный приоритет на данный момент.

«Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран», - сказал Токаев.

Он отметил, что только за последние семь лет страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации.

«Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских "зеленых" финансов, который можно открыть на базе Центра "зеленых" финансов Международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета», - сказал Президент.