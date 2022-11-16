8 наблюдателей из Азербайджана будут следить за ходом президентских выборов в Казахстане - посол

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Казахстане в качестве наблюдателей от Азербайджана примут участие восемь человек.

Об этом сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим президентским выборам в Казахстане, сообщает Trend.

«Правительство Казахстана настроено на то, чтобы выборы были прозрачными и открытыми. Президентские выборы будут проходить при участии 641 наблюдателя, в том числе 532 наблюдателей от международных организаций и 109 наблюдателей из 35 государств», - сказал он.

Абдыкаримов подчеркнул, что предстоящее голосование следует уже за масштабными реформами, проведенными в стране.

«Это седьмые президентские выборы в Казахстане со времени обретения независимости. В них участвуют 6 кандидатов с разными политическими взглядами. Также впервые в выборах принимают участие две женщины-кандидата», - добавил он.

Посол выразил надежду, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут развиваться еще более плодотворно в период после выборов.