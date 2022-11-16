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Казахстан создал все условия для проведения конкурентных выборов - посол

Казахстан Материалы 16 ноября 2022 16:54 (UTC +04:00)
Казахстан создал все условия для проведения конкурентных выборов - посол

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан создал все условия для проведения конкурентных выборов.

Об этом сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим президентским выборам в Казахстане, сообщает Trend.

«После трагических январских событий и ввиду сегодняшней нарастающей геополитической напряженности было принято решение, что для реализации успешных реформ в стране требуется новый политический мандат. Президентские выборы в Казахстане будут конкурентными, открытыми и прозрачными, что будет обеспечено большим количеством международных наблюдателей», - сказал посол.

По его словам, Президентом Касым-Жомартом Токаевым уже осуществлен ряд успешных экономических и политических реформ.

Посол подчеркнул, что с 2019 года Казахстан проводит широкомасштабные реформы, затрагивающие политический строй государства, как, например, снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 до 5 тысяч человек, введение 33-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партиях и многие другие реформы.

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