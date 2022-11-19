В течение последних 30 лет подписано свыше 100 соглашений между Азербайджаном и Казахстаном – посол

БАКУ /Trend/ - Существует сильная договорно-правовая база между Азербайджаном и Казахстаном, в течение последних 30 лет подписано свыше 100 договоров, соглашений и других документов, охватывающие различные сферы сотрудничества.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, передает Trend в субботу со ссылкой на Международное информационное агентство "Казинформ".

«Итоги официального визита Президента Казахстана в Азербайджан ещё более укрепили существующие юридические основы взаимоотношений. В ходе визита был подписан пакет документов, среди которых хочу особо отметить «Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия». С подписанием этого важного документа наши союзнические отношения были еще раз зафиксированы и подтверждены на самом высоком уровне», - сказал посол.

По его словам, многие факторы объединяют Азербайджан и Казахстан, дав прочную основу для налаживания плодотворного сотрудничества. Это общая история, общность тюркских корней, близость культурных ценностей, а также соседство по Каспию.

«Здесь немаловажную роль играет схожесть во взглядах на текущие региональные и глобальные процессы. Таким образом, имеются все предпосылки для еще большего сближения наших стран и народов, развития многопланового взаимодействия между нашими государствами. Исходя из всех перечисленных факторов, можно с уверенностью сказать, что перспектива развития двусторонних отношений многообещающая», - отметил Атамогланов.