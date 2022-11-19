Азербайджан и Казахстан планируют довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов – посол

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном достиг 369 миллионов долларов.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, передает Trend в субботу со ссылкой на Международное информационное агентство "Казинформ".

«В связи с негативным воздействием пандемии на мировую экономику наблюдался некий спад в товарообороте наших стран. Отрадно, что, начиная с прошлого года, мы видим ощутимый рост, по итогам 2021 года товарооборот между странами составил порядка 300 миллионов долларов», - сказал посол.

Он отметил, что в ходе официального визита Президента Казахстана в Азербайджан главами обоих государств была озвучена цель о достижении в ближайшем будущем объема взаимной торговли 1 миллиарда долларов.