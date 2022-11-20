Во всех регионах Казахстана началась процедура голосования на президентских выборах

Процедура голосования на президентских выборах в Казахстане стартовала во всех регионах страны. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По состоянию на 08:00 времени столицы, согласно оперативным данным, которые предоставлены областными избирательными комиссиями, а также городов Алматы, Шымкента и Астаны, к голосованию приступили все 10033 участка по стране, и 17 участков при представительствах Казахстана в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов. Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 10050 избирательных участках», - сообщил Мухтар Ерман на брифинге в ЦИК.

Предвыборная кампания стартовала в Казахстане 21 октября и продлилась до 00:00 19 ноября.

Сегодня голосование пройдет на 10 101 избирательном участке по всей стране и на 68 избирательных участках за рубежом. По состоянию на 1 июля 2022 года в список избирателей включено 11 827 277 граждан Казахстана.

Шесть кандидатов, в том числе две женщины и четыре мужчины, зарегистрированы кандидатами в президенты.