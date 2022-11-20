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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на президентских выборах в Казахстане

Казахстан Материалы 20 ноября 2022 07:08 (UTC +04:00)
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на президентских выборах в Казахстане

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Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников в Астане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Для голосования на внеочередных выборах президента Касым-Жомарт Токаев прибыл на избирательный участок №58 в 08:48 часов.

Как сообщила председатель избирательного участка Кымбат Муканова, здесь зарегистрированы 2 627 человек. В настоящее время успели проголосовать более 200 избирателей.

Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинули в качестве народной коалиции, несколько политических партий и республиканских общественных объединений.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты РК 12 октября.

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