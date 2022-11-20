Явка избирателей на выборы в Казахстане составляет 38,55 % - ЦИК

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В том числе:
1. по области Абай – 43,67 %
2. по Акмолинской области – 40,13 %
3. по Актюбинской области – 44,48 %
4. по Алматинской области – 25,83 %
5. по Атырауской области – 40,42 %
6. по Западно-Казахстанской области – 27,55 %
7. по Жамбылской области – 41,29 %
8. по области Жетісу – 42,18 %
9. по Карагандинской области – 44,99 %
10. по Костанайской области – 42,87 %
11. по Кызылординской области – 43,46 %
12. по Мангистауской области – 41,19 %
13. по Павлодарской области – 44,23 %
14. по Северо-Казахстанской области – 43,64 %
15. по Туркестанский области – 64,21 %
16. по области Ұлытау – 52,22 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 41,86 %
18. по г. Астана – 19,33 %
19. по г. Алматы – 16,89 %
20. по г. Шымкент – 34,41 %
Следующая оперативная информация будет представлена в 14.05 часов.