Явка избирателей на выборы в Казахстане составляет 51,16 % - ЦИК

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 51,16 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ»..

В том числе:

1. по области Абай – 69,32 %

2. по Акмолинской области –51,04 %

3. по Актюбинской области – 53,21 %

4. по Алматинской области – 40,85 %

5. по Атырауской области – 52,56 %

6. по Западно-Казахстанской области – 43,85 %

7. по Жамбылской области – 52,74 %

8. по области Жетісу – 52,17 %

9. по Карагандинской области – 53,75 %

10. по Костанайской области – 53,15 %

11. по Кызылординской области – 59,18 %

12. по Мангистауской области – 53,40 %

13. по Павлодарской области – 52,55 %

14. по Северо-Казахстанской области – 53,10 %

15. по Туркестанский области – 76,61 %

16. по области Ұлытау – 68,32 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 52,99 %

18. по г. Астана – 39,79 %

19. по г. Алматы – 24,17 %

20. по г. Шымкент – 51,69 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 16.05 часов.