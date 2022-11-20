Явка избирателей на выборы в Казахстане составляет 62,34 % - ЦИК

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 62,34 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В том числе:

1. по области Абай – 73,57 %

2. по Акмолинской области – 71,38 %

3. по Актюбинской области – 68,81 %

4. по Алматинской области – 55,11%

5. по Атырауской области – 60,87 %

6. по Западно-Казахстанской области – 54,62 %

7. по Жамбылской области – 68,74 %

8. по области Жетісу – 68,88 %

9. по Карагандинской области – 71,89 %

10. по Костанайской области – 71,38 %

11. по Кызылординской области – 72,88 %

12. по Мангистауской области – 59,61 %

13. по Павлодарской области – 72,73 %

14. по Северо-Казахстанской области – 72,21 %

15. по Туркестанский области – 80,09 %

16. по области Ұлытау – 72,75 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 68,42 %

18. по г. Астана – 44,39 %

19. по г. Алматы – 26,19 %

20. по г. Шымкент – 56,28 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 18.05 часов.